Испания – Швейцария. Скучно, но эффективно. Так умеет только Луис Энрике

«Красная фурия» будет продолжать играть осторожно и без лишнего куража в атаке, но это приносит пользу.

24 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Испания — Швейцария. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.5. Успех швейцарцев оценивается в 7.7. На ничью дают коэффициент 4.52.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги наций Испания – Швейцария 24 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Испания – Швейцария не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Испания – Швейцария (24.09.2022)

Сборная Испании серьёзно отнеслась к Лиге наций и сейчас уверенно движется к победе в группе. Решающим станет гостевой матч против Португалии, к которому сборная подойдёт ответственно. «Крестоносцы» сейчас занимают последнюю строчку в группе, и первые очки набрали лишь в четвёртом туре, неожиданно обыграв португальцев.

По игре швейцарцы пока ничем особым не отметились и вряд ли будут серьёзной угрозой для фаворита. Забив быстрый гол на первой минуте встречи, они ушли в глухую оборону и не выходили из неё до финального свистка. В итоге первая победа над грозным соперником со счётом 1:0.

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«Красная фурия» идёт на серии из восьми матчей без поражений. В последний раз испанцы проигрывали год назад, в финале прошлого розыгрыша Лиги наций. В битве за титул сильнее оказались французы, но Испания унывала недолго. Она успешно довела до конца отбор на ЧМ в Катаре, а потом обыграли крупно со счётом 5:0 Исландию в товарищеском матче.

В Лиге наций июньской части испанцы уверенно обыграли Чехию и Швейцарию. Оба матча прошли по схожему сценарию. «Красная фурия» забивала быстрый гол и успешно сводила на нет все усилия соперника. Не слишком зрелищно, но эффективно. Луиса Энрике даже ругали за излишний прагматизм, несвойственный испанцам, но пока он даёт результат, критики ничего серьёзного не могут предъявить тренеру.

Швейцарцы отобрались на чемпионат мира с первого места в группе, сделав маленькую сенсацию, поскольку «крестоносцам» удалось подвинуть даже действующего чемпиона Европы. После такого у Мурата Якина появился кредит доверия от болельщиков и местной федерации. Его не подорвали даже слабые последние результаты. После окончания отбора швейцарцы сыграли шесть матчей, но выиграли только в одном из них.

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Лигу наций швейцарцы пока проваливают и рискуют даже вылететь из элитного дивизиона, если в двух оставшихся матчах не смогут обойти чехов. Понятное дело, что гости не будут просто так сдаваться на милость испанцам, но матч против Чехии, который состоится через три дня после отчётной игры, для Швейцарии гораздо важнее.

В Лиге наций у швейцарцев пока был только один действительно хороший матч. Это была встреча с Чехией. Там подопечные Якина выглядели действительно мощно, умело контролировали мяч, много и остро атаковали, но результата, к сожалению, не добились.В итоге проиграли со счётом 0:2.

Не стоит рассчитывать, что ситуация изменится. Многие лидеры швейцарцев сейчас в хорошей форме, но для успешной игры против такой сборной, как Испания, этого будет мало. Полноценно оценить нынешний уровень команд и то, в какой форме они подходят к игре, не так-то просто. Последний матч они провели около трёх месяцев назад. Тем не менее, испанцы справедливо считаются фаворитами.

У подопечных Луиса Энрике солидная история очных встреч с Швейцарией, с плохими перспективами для последних. Сборные сыграли между собой 24 матча, испанцы выиграли 17, а швейцарцы всего один. Это было 12 лет назад, когда они пересеклись в группе на ЧМ-2010. Правда, то поражение не помешало испанцам в итоге выиграть в турнире, а швейцарцы даже не вышли из группы, заняв только третью строчку.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций Испания – Швейцария 24 сентября 2022 года

Сборная Испании продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень игры. Швейцария чуть выше, чем крепкий середняк, но стабильно демонстрировать игру на уровне лучших команд у неё не получается. В последнее время у подопечных Мурата Якина заметны проблемы с созданием и реализацией моментов, ведь забивают они маловато. Испанцы и сами не блещут результативностью, но стараются компенсировать это надёжной игрой у своих ворот. Велика вероятность, что матч пройдёт по сценарию хозяев, которые обыграют гостей, но на высокую результативность не будут претендовать.

Ставка: победа Испании и тотал меньше 2.5 мяча за 3.26.

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