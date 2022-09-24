Испания — Швейцария: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 24 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Лиги наций Испания – Швейцария.

Ставка: победа Испании и тотал меньше 4.5 мяча за 1.74.

«Очень странная Лига наций в этот раз получилась. Заметно не самое серьёзное отношение многих команд к турниру. Немцы проигрывают венграм, Англия за тур до конца занимает последнее место, Франция рискует вылететь. Очень тяжело давать прогнозы в такой ситуации.

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Испанцы пока лидируют в своей четвёрке, но их в последнем туре ещё ждёт выезд в Португалию, поэтому сейчас необходимо выигрывать, чтобы иметь преимущество перед заключительным матчем. Всё-таки по своему уровню игры Испания – одна из самых стабильных команд в Европе. У неё есть свой почерк, стиль, который не очень сильно зависит от каких-то персоналий.

Все испанцы умеют играть в тот футбол, который предлагается в сборной. Именно по этой причине Испания редко проигрывает. Может не выиграть, что-то не реализовать, но ниже своего уровня не опустится.

Со швейцарцами частенько приходится играть. И почти всегда матчи «низовые». Трудно в такой ситуации ждать очень результативного футбола, но Испании нужнее, она играет дома. Поэтому ставлю на победу Испании при тотале меньше 4.5 мяча.

Думаю, 3:1 — это максимум для такого матча, швейцарцы умеют хорошо обороняться. Скорее всего, со счётом 1:0 или 2:0 испанцы заберут своё. У них состав будет оптимальным, разве что Тьяго Алькантара пропускает сбор. Но в центре есть Бускетс, Гави, Педри, Коке, Льоренте, Родри, Солер. Выбор потрясающий».

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