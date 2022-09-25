Киргизия — Россия: результат товарищеского матча, какой счёт, как сыграли, кто забивал

24 сентября на стадионе в Бишкеке проходил товарищеский матч между сборными Киргизии и России. Финальный свисток зафиксировал победу сборной России со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев.
На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.
Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022.
В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.
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