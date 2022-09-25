Киргизия — Россия: результат товарищеского матча, какой счёт, как сыграли, кто забивал

24 сентября на стадионе в Бишкеке проходил товарищеский матч между сборными Киргизии и России. Финальный свисток зафиксировал победу сборной России со счётом 2:1.

10 прогнозов на матчи дня.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев.

На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.



Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022.

В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.

Экспрессы на главные события дня.

Ловчев жёстко раскритиковал игру сборной России в матче с Киргизией.

РФС разрабатывает систему брони от мобилизации для футболистов.

Гаджиев заявил, что Киргизия наиграла на ничью со сборной России.

Соболев: самые лучшие ощущения, мы вновь представляем сборную.

Полузащитник сборной Киргизии: от России ожидали большего.