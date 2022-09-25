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Сербия — Швеция: результат матча, какой счёт, как сыграли, сколько забил Митрович

Сербия — Швеция: результат матча, какой счёт, как сыграли, сколько забил Митрович
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В Белграде на стадионе «Райко Митич» завершился матч Лиги наций. В группе 4 Лиги B встретились сборные Сербии и Швеции. Матч закончился крупной победой хозяев — 4:1.

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Уже на 15-й минуте экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон открыл счёт, но через три минуты Александр Митрович восстановил равновесие. В концовке первого тайма форвард Сербии оформил дубль, а в начале второго тайма стал автором хет-трика. Точку в матче на 70-й минуте поставил Саша Лукич.

Сербия набрала 10 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице. Швеция с тремя очками находится на четвёртом месте.

В заключительном туре сборная Сербии сыграет в гостях с Норвегией. Команды оспорят первое место в группе, у норвежцев также 10 очков. Швеция поборется со Словенией (5) за третье место в турнирной таблице.

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