Прогноз на матч Лиги наций Дания — Франция от «Чемпионата» с коэффициентом 3.36

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций Дания — Франция, который состоится 25 сентября.

Ставка: ничья за 3.36.

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Национальная команда Дании стала открытием текущего розыгрыша Лиги наций. По итогам четырёх встреч хозяева шли на первом месте квартета. Им удалось взять верх над соперником в трёх матчах из четырёх. Датчане лучшие по забитым мячам — шесть, плюс у них надёжная оборона — три пропущенных мяча. Лучший бомбардир сборной — Корнелиус. Форвард отправил в ворота соперника два мяча.



Сборная Франции провалила текущий турнир, поскольку за четыре игры группового этапа не сумела выиграть ни одного матча. У действующих чемпионов мира сильный состав, но им крайне не везло. Подопечные Дидье Дешама дважды завершили встречи ничейным исходом и две баталии уступили. С двумя баллами французы остаются на последней строчке таблицы.

Поражение в этой встрече, весьма вероятно, будет стоить французам места в Лиге А. Видимо, от гостей стоит ждать активных действий, что может привести к обмену забитыми мячами. Отметим, что в шести из последних семи игр сборной Дании в Лиге наций забила гол каждая из команд. Однако здесь просматривается равенство и лучше всего сделать ставку на ничью в этой встрече.

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