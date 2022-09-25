«Шинник» — «Рубин»: по какому каналу покажут, прямой эфир, где смотреть онлайн

В воскресенье, 25 сентября, в Ярославле на стадионе «Шинник» состоится матч 11-го тура Первой лиги сезона-2022/2023 между «Шинником» и «Рубином». Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Прогнозы на все матчи дня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Леонида Слуцкого можно с коэффициентом 1.92. Успех команды Вадима Евсеева оценён экспертами в 3.88. Ставки на ничью принимаются за 3.48.



Эксперты сомневаются в высокой результативности этого матча: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Ставка «обе забьют» оценена в 1.88.



На данный момент «Рубин» имеет в своём активе 19 очков и располагается на втором месте, а на счету «Шинника» 12 очков и промежуточное 11-е место в турнирной таблице Первой лиги.

10 экспрессов на сегодня — в одном месте.

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