Прогноз на матч Азербайджан — Беларусь от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций Азербайджан — Беларусь, который состоится 25 сентября.

Ставка: Беларусь не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.

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Казахстан играет от соперника. На фоне отсутствия сильных исполнителей атакующего амплуа, команда строит свою игру от обороны, используя тактические схемы 3-4-2-1 и 5-4-1. Контролирует мяч лишь 37,7% встречи: проводит 34% игрового времени в обороне и ещё 43% — в центре поля. Игроки блокируют по 15,6 удара и выполняют по 20,2 отбора мяча (второй показатель в Лиге С).

Как итог — за пять матчей в пассиве Игоря Шацкого лишь три пропущенных мяча. Редкие вылазки казахов в атаку очень успешны. Футболисты выполняют по 7,8 удара, из которых 2,8 в створ ворот. Ещё ни разу они не покидали поле без голевой отметки в воротах соперников, забив восемь мячей в пяти встречах. Абат Аймбетов принял участие в половине голов сборной, забив трижды и отдав один ассист.



Команда Магомеда Адиева в матче прошлого тура минимально переиграла Беларусь со счётом 2:1 и досрочно гарантировала повышение в дивизионе. В заключительной встрече группового раунда соперники не испытывают турнирной мотивации, поэтому ожидать результативного сценария точно не стоит. При таких раскладах рекомендуем ставку на Х2 через тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.

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