Нидерланды — Бельгия: прогноз Алексея Гасилина с коэффициентом 4.10

Чемпион Европы в составе России U-17, нападающий «Амкала», комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч Нидерланды — Бельгия.

Ставка: победа Нидерландов и обе забьют за 4.10.

«Всем привет, сегодня хочу дать свой прогноз на матч Лиги наций между Нидерландами и Бельгией. По сути, это матч за выход в финальную стадию турнира, но голландцы набрали 13 очков, а Бельгия 10. И даже если бельгийцы выиграют, это надо делать крупно, так как первый матч дома против Голландии они проиграли 1-4.

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Пару дней назад обе команды выиграли, голландцы уверенно на выезде обыграли Польшу со счётом 2-0, а бельгийцы (2-1) дома обыграли Уэльс! Первый тайм спокойно бельгийцы выиграли со счётом 2-0. Де Брёйне и Батшуайи оформили 1+1 по системе гол+пас. Но уже в начале второго тайма быстро пропустили. Одна из не многочисленных атак Уэльса завершилась взятием ворот!

По ходу матча бельгийцы контролировали исход, и даже не было волнения, что они доведут матч до победы. В порядке Де Брёйне, Азар и Карассо. Единственное, что мне не нравится в Бельгии, это очень медленная защита! Я уверен, что быстрая атака голландцев сможет это использовать.

Если вернуться к матчу с Польшей видно, что главный тренер берёг лидеров. Депай был заменён вначале первого тайма и Де Йонг вышел лишь на тайм. Думаю, они держали в уме матч последнего тура. Но Голландия не та сборная, которая поставит окопы и будет обороняться весь матч.

Думаю, наоборот, дома они будут играть в атаку. Бельгийцы в свою очередь тоже, им нечего терять, поэтому считаю, что матч будет голевым. Мой прогноз — обе забьют и Нидерланды выиграют».

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