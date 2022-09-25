Нидерланды — Бельгия: прогноз Алексея Гасилина с коэффициентом 4.10

Чемпион Европы в составе России U-17, нападающий «Амкала», комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч Нидерланды — Бельгия.
Ставка: победа Нидерландов и обе забьют за 4.10.
«Всем привет, сегодня хочу дать свой прогноз на матч Лиги наций между Нидерландами и Бельгией. По сути, это матч за выход в финальную стадию турнира, но голландцы набрали 13 очков, а Бельгия 10. И даже если бельгийцы выиграют, это надо делать крупно, так как первый матч дома против Голландии они проиграли 1-4.
10 лучших прогнозов на матчи Лиги наций.
Пару дней назад обе команды выиграли, голландцы уверенно на выезде обыграли Польшу со счётом 2-0, а бельгийцы (2-1) дома обыграли Уэльс! Первый тайм спокойно бельгийцы выиграли со счётом 2-0. Де Брёйне и Батшуайи оформили 1+1 по системе гол+пас. Но уже в начале второго тайма быстро пропустили. Одна из не многочисленных атак Уэльса завершилась взятием ворот!
По ходу матча бельгийцы контролировали исход, и даже не было волнения, что они доведут матч до победы. В порядке Де Брёйне, Азар и Карассо. Единственное, что мне не нравится в Бельгии, это очень медленная защита! Я уверен, что быстрая атака голландцев сможет это использовать.
Если вернуться к матчу с Польшей видно, что главный тренер берёг лидеров. Депай был заменён вначале первого тайма и Де Йонг вышел лишь на тайм. Думаю, они держали в уме матч последнего тура. Но Голландия не та сборная, которая поставит окопы и будет обороняться весь матч.
Думаю, наоборот, дома они будут играть в атаку. Бельгийцы в свою очередь тоже, им нечего терять, поэтому считаю, что матч будет голевым. Мой прогноз — обе забьют и Нидерланды выиграют».
Экспрессы на главные события дня.
Круговой: думаю о футболе и не обращаю внимания на все события.
Прогноз на матч Дании и Франции с коэффициентом 3.36.
Агент: Захарян не перейдёт в европейский клуб без смены гражданства.
Игра сборной России — провал. Такой команде не место на ЧМ-2022.
- 25 сентября 2022
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:15
-
03:00
-
02:30
- 24 сентября 2022
-
21:00