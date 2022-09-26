Прогноз на матч «Металлург» — «Динамо» Минск от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.65.

Минское «Динамо» продолжает удивлять. Команду перед стартом сезона рассматривали исключительно как крепкого середняка с претензиями на плей-офф, да и то после масштабного усиления легионерами. Но минчане уверенно идут в лидирующей группе.

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Больше того — они победили дома ЦСКА и дали бой «Салавату Юлаеву» в гостях, хотя на подготовку имели всего полтора дня, часть которых было потрачено на долгую дорогу до Уфы. Проигрыш по буллитам всё равно принёс в копилку одно очко.

Впрочем, испытание «Металлургом» будет, пожалуй, самым серьёзным из числа тех, которые были у «Динамо» в этом сезоне. Магнитогорцы за 10 матчей только раз уступили в основное время – в самом начале сезона не справились с напором ЦСКА. Команда тяжело вкатывалась в сезон, но исправно набирала очки, начиная со второй встречи.

С третьей по пятую игру сезона «Металлург» провёл три овертайма подряд. Но сейчас команда на серии из пяти побед. Особо отметим, что предыдущий матч «Металлург» играл дома с «Куньлунем» и не затратил лишних сил. При этом не стоит ожидать россыпи шайб.

В обоих топ-матчах с ЦСКА и «Салаватом Юлаевым» с участием «Динамо» было забито по четыре шайбы в основное время. Меньше пяти шайб забивалось в пяти из шести последних матчей «Металлурга». Поставить на тотал меньше 4.5 можно за 2.65.

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