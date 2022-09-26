«Автомобилист» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-2) за 1.99.
«Глядя на то, как сперва СКА, а потом «Магнитка» небрежно выпотрошили «Куньлунь», забросив ему на двоих 10 шайб, вывернули его «мехом внутрь» и в таком виде повесили на бортик сушиться, так и хочется сказать наставнику ЦСКА: «Вот видишь, Сергей Викторович, не такой уж он и страшный, этот «Куньлунь». И против него тоже играть можно…»
Прогнозы на все матчи КХЛ.
Шутки шутками, но есть такое подозрение, что матчем с ЦСКА китайская команда выполнила сентябрьский план по валу, то есть по набору очков. Или на последующих соперников сил у китайцев уже не осталось. В общем, «Куньлунь» теперь совсем не тот, что был в матче с ЦСКА, две команды этим воспользовались в полной мере. Думаю, что и у третьего соперника китайцев проблем не возникнет.
И дело тут даже не в убийственной для китайцев статистике междусобойчиков в Екатеринбурге – одна победа в шести матчах, — сколько в том, что в этих самых шести матчах «Автомобилист» накидал «Куньлуню» ровным счётом 30 шайб. То есть по пять голов в среднем за матч. На который китайцы ответили 12 шайбами, то есть в среднем двумя за матч. Тут уже не просто преимущество, тут уже больше похоже на «вынос тела». И с какой радости уральцам прекращать столь весёлое времяпровождение, ведь дело-то идёт?
Предположу, что и на этот раз мы увидим нечто приближенное к усреднённой статистике. То есть домашнюю победу «Автомобилиста» в основное время со счётом где-то 5:2. «Автомобилист» — это вам серьёзно, товарищи китайцы! Это вам не ЦСКА», — сказал Лебедев.
Прогноз с коэффициентом 3.62 на матч «Автомобилист» — «Куньлунь».
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