СКА – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Торпедо».
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.72.
«Нижегородцам очень не повезло. Не повезло потому, что в предыдущем туре питерцы наконец-то проиграли, и теперь на их плечах не висит тяжелый груз большой победной серии. Можно перевести дух и со спокойной душой играть дальше. Победную серию питерцам обгадили с третьей попытки бело-голубые, и теперь питерцы имеют возможность обгадить победную серию нижегородцам. У тех она весьма скромная, всего-то четыре матча. И вот ей наступает кирдык.
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Наступает, наступает. Хотя бы потому наступает, что «Торпедо» в Северной столице играет сверхтяжело. В десяти последних междусобойчиках, состоявшихся на ленинградской земле в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, нижегородцы побеждали лишь дважды. Восемь раз проиграли, а это почти диагноз.
Ну, и, наконец, самое последнее. Проиграли питерцы в предыдущем туре дома. На глазах собственных болельщиков, привычно заполнивших арену под завязку. Нужна реабилитация, потому что второго подряд домашнего поражения народ не поймёт.
Значит, к моему глубокому сожалению, «Торпедо» в Санкт-Петербурге будет бито. Причем, скорее всего, даже в основное время, уступив как минимум в две шайбы. А может быть, и более», — сказал Лебедев.
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