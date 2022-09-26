ЦСКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на московское дерби в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Спартак».



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.40.



«Нас ждёт очень интересный матч, столичное дерби ЦСКА – «Спартак». Интересен он прежде всего тем, что позволит разобраться, какого чёрта творится с ЦСКА. Два поражения подряд, причём от команд, которым армейцы проигрывать никак не должны. В то самое время, когда почти все нормальные олигархи проснулись и уже дочищают пёрышки, чтобы начать играть в хоккей по-настоящему, а Питер и вовсе рвёт всех с самого начала, и конца-края этому не видно. Уже даже «Авангард» начал играть, а ЦСКА взял и перестал. Почему?



Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 2.05.



Нынешний «Спартак» идеально подходит в качестве лакмусовой бумажки. Потому что в настоящий момент находится сильно выше армейцев в турнирной таблице и набрал на три очка больше. Хотя вроде бы ничего из ряда вон выходящего на льду не демонстрирует. Просто пашет, и иногда получается достаточно неплохо.



По идее, у нынешнего «Спартака» нынешний же ЦСКА, у которого, если кто забыл, в раздевалке стоит Кубок Гагарина, должен выигрывать без особых проблем. Особенно если сравнить бюджеты соперников. Особенно если заглянуть в статистику личных встреч, а особенно в её заключительную часть, где у армейцев имеется достаточно серьёзное превосходство по количеству побед – семь против трёх спартаковских. Причём делить эту статистику на домашнюю и гостевую для команд из одного города совершенно бессмысленно. Но даже если разделить и посмотреть исключительно матчи, где хозяевами были армейцы, то получим те же самые семь против трёх, и снова в пользу красно-синих.



В общем, не проиграй ЦСКА перед этим матчем две встречи подряд, всё было бы совершенно предсказуемо, а так…



А так предположу, что в тренерском штабе ЦСКА тоже прекрасно понимают, что для них означает третье поражение подряд. Конечно, расстреливать никого не станут, думаю, даже никого не уволят. Но обстановка внутри команды начнет накаляться, а зачем это Фёдорову? Даже если в его планы входит ещё более постепенный вход в сезон, пусть даже не вход, а вползание с последующим разгоном после Нового года, «Спартак» — это слишком принципиальный соперник, чтобы спускать матч на тормозах.



Красно-белые, безусловно, будут упираться вовсю, и упиралка у них сейчас неплохая. Но если армейцы возьмутся за дело всерьёз, пусть даже в одном отдельно взятом матче или даже в отдельно взятом периоде, как в матче открытия с «Магниткой», – красно-белые не вытянут. Поэтому предполагаю, что ЦСКА в матче равных соперников всё-таки победит, пусть и с минимальным преимуществом в счёте. А уж сделает это в основное время или после его завершения – гадайте сами», — сказал Лебедев.



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