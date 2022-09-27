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Англия — Германия: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, забил ли Кейн

Англия — Германия: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, забил ли Кейн
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Англии принимала национальную команду Германии. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась ничьей со счётом 3:3.

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На 52-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, успешно реализовавший пенальти. На 67-й минуте хавбек Кай Хаверц упрочил преимущество немецкой команды в счёте.

Через пять минут защитник сборной Англии Люк Шоу сократил отставание хозяев, а на 75-й минуте английский полузащитник Мэйсон Маунт сравнял счёт. На 83-й минуте форвард Гарри Кейн с пенальти вывел хозяев вперёд, но удержать преимущество англичане не смогли. В концовке матча Кай Хаверц оформил дубль.

Ранее сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А.

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