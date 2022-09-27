Венгрия — Италия: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, кто забивал

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Венгрии принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Лучшие прогнозы на матчи Лиги наций.
На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий национальной команды Италии Джакомо Распадори. На 52-й минуте итальянский защитник Федерико Димарко упрочил преимущество гостей в счёте.
Таким образом, сборная Италии вышла в стадию плей-офф Лиги наций УЕФА, а Венгрия сохранила место в Лиге А, заняв второе место в турнирной таблице группы 3.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Карпин рассказал о реакции игроков сборной на вопросы о мобилизации.
Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64.
Стал известен бюджет «Спартака» на зимние трансферы.
Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.
Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.
- 27 сентября 2022
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 26 сентября 2022
-
23:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00