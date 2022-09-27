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«Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) – «Авангард».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.79.

«Динамо» блестяще провело последнюю выездную сессию, выиграв в гостях оба матча, в том числе нанеся первое поражение казавшемуся непобедимым СКА. За это бело-голубые получили от календаря лишние сутки на отдых, что в настоящий момент приобретает всё большее значение. Играет «Динамо» неброско, больше трёх за игру почти не забивает, но чаще всего этого вполне хватает, причём даже в основное время.

Прогноз на матч «Динамо» М — «Авангард» с коэффициентом 3.35.

«Авангард», напротив, мало того что измучен сверхдолгой выездной серией, так ведь дела с результатами только-только начали налаживаться. При этом предпоследний матч этой серии, в Нижнекамске, дался «ястребам» очень тяжело. Чувствуется, что в команде чемоданное настроение и она ждёт не дождётся возвращения в «родные казармы». Мне кажется, именно это настроение и станет определяющим в предстоящем противостоянии в Москве.

Кроме того, в Москве против «Динамо» омичи играют, мягко говоря, не очень. Причём во все времена. В КХЛ у бело-голубых почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. А в десяти последних матчах, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Москве, картина и вовсе однозначна: восемь побед бело-голубых против двух у «ястребов».

С учётом вышеизложенного прогнозирую два очка для «Динамо». Сколько при этом наберёт «Авангард», уже вторично», — сказал Лебедев.

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