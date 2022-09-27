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Швейцария — Чехия: прогноз Константина Генича на игру 6-го тура Лиги наций

Швейцария — Чехия: прогноз Константина Генича на игру 6-го тура Лиги наций
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Швейцария – Чехия в Лиге наций.

Ставка: ТБ 2 за 1.60.

«Заключительный тур Лиги наций. Чехам, чтобы сохранить место в Лиге А, необходимо только побеждать. Швейцария может стать второй — в лучшем случае. Если не проиграют Чехии, швейцарцы будут третьими.

Почему Швейцария обыграет Чехию в Лиге наций.

Швейцарцы одержали две убедительные победы подряд. Они обыграли две топовые сборные — Португалии и Испании. Неожиданно победили испанцев на выезде — 2:1.

Швейцария по своему потенциалу повыше, чем сборная Чехии. Чехам необходимо побеждать, необходимо рисковать и действовать более авантюрно, чем в прошлых матчах. Пока же проблемы с атакой у чехов налицо. Команда забила всего четыре мяча, но пропустила аж 11. В последнем туре проиграла Португалии — 0:4, еще и Патрик Шик не забил пенальти.

Здесь уже некуда деваться. Надо действовать нагло и смело, в какой-то степени даже авантюрно. Мне кажется, после трёх матчей подряд, в которых чехи не забивали, им удастся забить. Но и у Швейцарии очень мощная группа атаки, которая может соперника наказать.

Как сказал главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин, надо обретать стабильность и обыгрывать топовые сборные в Лиге А. Это вселит уверенность в игроков.

Домашний матч. Думаю, должна получиться не закрытая, а открытая игра — как в кино «Бриллиантовая игра» в эпизоде с переломом.

Если серьезно, я верю, что здесь будут забитые мячи — минимум два. Сыграл бы тотал больше 2 мячей за 1.6. Также рассмотрел бы тотал больше 2.5 мяча за 2.16», — сказал Генич.

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