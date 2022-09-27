«Витязь» — «Амур»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ 27 сентября

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Амур».



Ставки: ТМ 4.5 за 1.83 и победа «Амура» с форой (0) за 2.33.



На данном этапе сезона эти команды вполне можно назвать равными. «Витязь» совсем расклеился после четырёх побед подряд на старте и уже не побеждает на протяжении шести встреч подряд. У команды Вячеслава Буцаева совсем разладилась игра в обороне, но и в нападении она не демонстрирует той активности, которая была присуща «богатырям» во время победной серии. За шесть последних игр «Витязь» смог забить больше двух голов всего один раз, но сразу же попал под мощнейшее сопротивление – «Сибирь» первой забила хозяевам пять голов в сезоне (5:4), дожав в овертайме.



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Преимущества домашнего льда у команды по большому счёту тоже нет, ведь сейчас она выступает одинаково плохо на любой площадке. «Амуру», в свою очередь, постепенно удаётся прийти в себя. У хабаровчан была серия в четыре поражения подряд, но лишь половина из них однозначные – дважды соперник просто дожимал в концовках при равной игре. Сейчас же «тигры» смогли победить впервые за две недели – с «Сочи» тоже не получилось выиграть в основное время (2:1), но лучший матч в сезоне провёл форвард Владислав Барулин, оформив дубль. Выездная серия начинается с победы.



«Амур» продолжает очень слаженно играть в обороне, не позволяя на протяжении шести игр забивать себе больше трёх шайб. Поэтому предположим, что на сей раз команды вновь много друг другу не забьют – тотал меньше 4.5 гола стоит 1.83. Также «Амур» сейчас начинает выбираться из кризиса и способен добыть результат в Подольске – стоит присмотреться к нулевой форе на гостей с коэффициентом 2.23.



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