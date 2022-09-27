Португалия — Испания: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций в Браге

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Испания.
Ставка: ничья за 3.42.
«Сборная Португалии набрала 10 баллов и заняла промежуточное первое место в группе. Более того, команда великолепно действует в обороне, за пять туров пропустив всего два мяча и забив при этом 11 раз. На днях она реабилитировалась за поражение от Швейцарии (0:1) и разгромила Чехию (4:0).
Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.
Сборная Испании шла очень мощно, однако опустилась на вторую позицию с отставанием от лидера в два балла. Несколько дней назад команда потерпела первое поражение в текущем цикле — 1:2 от Швейцарии в крайне засушливом матче, несмотря на тотальное преимущество во владении мячом.
По моему мнению, в сегодняшнем матче преимущества нет ни у одной из команд. Это достаточно равные соперники, которые поражения в очном противостоянии не заслуживают. В первом круге они так и разошлись миром 1:1, причём этот результат можно назвать абсолютно закономерным», — сказал Павлюченко.
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