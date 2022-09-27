Ирландия — Армения: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги наций

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций Ирландия — Армения от авторов Betassist.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.06, победа Ирландии с форой (-1.5) за 2.12.
Армянские журналисты бойкотировали пресс-конференцию главного тренера Хоакина Капарроса, которая состоялась после домашнего матча с Украиной, проигранного со счётом 0:5. Их раздражение понять легко – армяне проиграли четвёртый раз подряд.
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Общий счёт в этих встречах был 1:14. Даже говорить страшно. Но единственную победу в группе Армения одержала как раз над Ирландией – 1:0. И эти три очка всё ещё позволяют футболистам претендовать на сохранение прописки в Лиге B.
В защиту Капарроса полезно вспомнить, как вообще Армения оказалась во втором по силе дивизионе Лиги наций. Осенью 2020 года армяне с тремя победами, двумя ничьими и одним поражением выиграли группу, в которую входили Грузия, Северная Македония и Эстония. На этом уровне показали свою силу, но выдержать конкуренцию с Шотландией и Украиной не получилось.
Ирландия хоть и проиграла в Армении в гостях, но чувствует себя хозяином положения в ответном матче. Да, сборная не очень стабильна и угодила в небольшой спад, проиграв три из пяти матчей Лиги наций. А ведь до этого беспроигрышная серия команды длилась восемь матчей. Но дома будет совсем другой расклад.
Более высокий класс игроков, мотивация и желание поквитаться за встречу в Ереване сделают своё дело. Поставить на победу хозяев с форой -1.5 мяча можно с коэффициентом 2.12. Последние три матча Ирландии и последние три матча Армении отличались большим количеством забитых голов – не менее трёх. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.06.
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