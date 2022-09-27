Швейцария — Чехия: ставка Романа Павлюченко на матч дивизиона А Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Чехия.
Ставка: победа Швейцарии за 1.64.
«Сборная Швейцарии просто отвратительно провела первый круг, уступив во всех играх. Команда потихоньку выправляет турнирное положение — сначала удалось с минимальным счётом 1:0 обыграть Португалию, а затем и с Испанией (2:1) получилось разобраться в крайне непростом матче.
Почему Швейцария обыграет Чехию в Лиге наций.
Сборная Чехии изначально была главным претендентом на понижение в классе, но ещё не всё потеряно, и сегодняшняя виктория позволит сохранить прописку в дивизионе А. Тем не менее результаты совсем не впечатляют, ведь, помимо виктории над швейцарцами, в актив можно занести только ничью с Испанией (2:2).
По моему мнению, всё-таки класс исполнителей швейцарцев намного выше, чем у оппонента, что и станет главным фактором в потенциальном успехе хозяев поля. Думаю, в родных пенатах они одержат третью победу кряду и сохранят прописку, выездные встречи чехам даются тяжеловато», — сказал Павлюченко.
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Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.
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