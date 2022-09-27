Прогноз на матч Швейцария — Чехия от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Чехия, который пройдёт 27 сентября.

Ставка: Швейцария победит за 1.71.

Сборная Чехии взяла уверенный старт в Лиге наций. Обыграла швейцарцев (2:1) и расписала мировую с испанцами (2:2). После такого спурта болельщики ожидали от команды конкурентной борьбы за выход в плей-офф, но эти надежды были разбиты о суровую реальность.

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Чехи проиграли в трёх встречах кряду и сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В грядущем матче их устроит только победа. Иначе — Лига В.



Чехия перешла на схему 3-4-3, точнее, её вариацию 3-4-2-1. Владеет мячом 32,4% встречи: проводит 32% игрового времени в защитном блоке и ещё 45% — в центре поля. На этом фоне игру впереди чехи вынуждены строить на контратаках, выполняя по 13,4 перехвата мяча за игру (второй показатель в Лиге А). Игроки наносят лишь по 7,6 удара, из которых два приходятся в створ ворот. За пять матчей забили четыре гола.



Швейцарцы подходят к заключительной встрече группового этапа в приподнятом моральном состоянии, выиграв в двух последних турах Лиги наций. Команда Мурата Якина в матчах с Португалией (1:0) и Испанией (2:1) проявила характер и продемонстрировала свои умения в контратакующей игре. Учитывая фактор родных стен, запредельную турнирную мотивацию и превосходство в классе, рекомендуем ставку на победу Швейцарии за 1.71.

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