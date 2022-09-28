Прогноз на матч «Трактор» — «Куньлунь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Трактора» и тотал меньше 5.5 гола за 2.20.

«Трактор» провалился на старте сезона КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина за 11 матчей набрала лишь восемь очков. Она расположилась на 10-й строчке в Восточной конференции и 19-м месте в общем списке КХЛ. Это можно объяснить слабой игрой в обороне, в частности, в меньшинстве.

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В 38 случаях игры в меньшинстве они пропустили 11 шайб (71,1% надёжности — 20-й показатель в КХЛ). Суммарно в пассиве «белых медведей» 32 шайбы. Только «Авангард» и «Нефтехимик» пропустили больше. Сравнительно лучше «Трактор» играет в атаке. Игроки выполняют по 24,91 броска за игру, из которых 9,9% успешны — 27 шайб.

Показатель более чем рабочий. Только восемь клубов более производительны. Изменения во вратарской бригаде челябинцы провели, теперь болельщики ждут прогресса. Почти месяц регулярного чемпионата позади, пора добавлять.

«Куньлунь» порой становится автором сенсаций. Сформировавшийся костяк команды под началом Грега Айрленда выиграл в половине матчей на родном льду. «Драконы» переиграли «Адмирал» (3:1), «Сочи» (3:1) и ЦСКА (2:1 ОТ). После успеха в битве с победителем Кубка Гагарина «драконы» проиграли три раза подряд с суммарным счётом 4:16. При этом бригада голкиперов своё дело знает.



«Куньлунь» очень плох на выезде. Подопечные Грега Айрленда проиграли во всех пяти встречах с суммарным счётом 3:19. Учитывая фактор родного льда и сравнительно неплохую игру «Трактора» в атаке, рекомендуем ставку на победу «Трактора» с форой -1 шайба за 1.49. Стоит присмотреться к пари на победу хозяев через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.20.

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