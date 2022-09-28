ЦСКА — «Сочи»: эксперты назвали шансы Федотова обыграть свой бывший клуб в Кубке России

28 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче Кубка России сыграют ЦСКА и «Сочи». Игра начнётся в 20:00 мск.
Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.
Армейцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев поля принимаются с коэффициентом 2.17. Шансы сочинцев оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.82, а на ТМ 2.5 гола дают 2.06.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.69. Гол ЦСКА идёт за 1.21, а за 1.35 можно сделать ставку на то, что забьют гости.
После двух туров ЦСКА лидирует в группе, набрав шесть очков. У «Сочи» очков нет и последнее место в таблице.
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