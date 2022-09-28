«Химки» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» (Москва) в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

«Фонбет Кубок России, 3-й тур группового этапа, матч в подмосковных Химках. «Химки» будут принимать «Локомотив». В последнее время команды играют откровенно неважно — что в чемпионате, что в Кубке России. При Спартаке Гогниеве «Химки» пока не одержали ни одной победы, хотя играют весьма неплохо. В некоторых матчах «Химкам» не повезло.



Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64.



«Локомотив» в предыдущем матче Кубка России в серии пенальти обыграл «Краснодар». А «Химки» как раз в серии пенальти уступили «Пари НН».



Обе команды не очень здорово играют в обороне, хотя «Локомотив» всего один мяч пропустил в дерби от «Спартака», плюс была пауза на матчи сборных, может быть, Циннбауэр что-то успел наиграть, правда, не было ключевого игрока центра поля Баринова. Посмотрим, что будет. Глядя на турнирную таблицу, надо понимать, что при новом формате если «Химки» победят, то отправят «Локомотив» на последнее место.



Нужны позитивные эмоции подмосковному клубу. Там произошли изменения ещё и в руководящем составе, появился новый спортивный директор, обновилась пресс-служба клуба. Я думаю, что голы должны быть — как минимум три. Учитываю не самую хорошую форму в обороне и тех, и других. Мой прогноз — тотал больше 2.5 мяча за 1.86», — сказал Генич.



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