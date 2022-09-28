Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Кубка России по футболу «Химки» — «Локомотив», который состоится 28 сентября.

Ставка: ничья за 3.64.

«Химки» и «Локомотив» относятся сейчас к числу худших команд чемпионата России как по игре, так и и по результатам. Есть, конечно, «Урал» и «Торпедо», которые явно хуже всех по набранным очкам, а есть те, кто именно сейчас оставляет наиболее удручающее впечатление, вот к таким как раз и относятся наши команды.

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«Локомотив» на днях снова объявил об изменениях в тренерском штабе, но на полном серьёзе обсуждать назначение ещё одного малоизвестного специалиста уже даже как-то не хочется. Достаточно посмотреть в таблицу — 12-е место и огромное количество пропущенных мячей.

«Химки» проиграли шесть матчей из восьми последних и ещё один в серии пенальти в Кубке России. Спартак Гогниев до сих пор не смог одержать свою первую победу у руля «Химок», но небольшой прогресс в игре под его руководством наметился. Правда, не настолько серьёзный, чтобы претендовать на победу даже с таким «Локомотивом».



Гости считаются фаворитами матча, но по игре, да и по последним результатам они этот статус не тянут. Выездные матчи даются железнодорожникам с большим трудом, в трёх последних выездных матчах «Локо» не может даже забить. Сейчас эти команды равны, и ничья в их матче станет закономерным результатом, а поставить на неё можно с коэффициентом 3.64.

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