«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Алексея Гасилина на игру группового этапа Кубка России

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» в рамках группового раунда Кубка России.
Ставка: победа «Динамо» за 2.15.
«Оренбург» и «Динамо» являются середнячками в турнирной таблице РПЛ, что для «Оренбурга» очень даже неплохо — девятая строчка и 12 очков, а вот для «Динамо» седьмая строчка и 16 очков — далеко не самый приятный показатель.
Почему «Оренбург» может удивить «Динамо» в Кубке России.
В Кубке России «Оренбург» занимает последнее место в своей группе С, потерпев поражения от «Ахмата» и «Ростова» с одинаковым счётом (1:3). В РПЛ за последние пять игр «Оренбург» одержал две победы и потерпел три поражения. Хоть по просторам Премьер-Лиги «Оренбург» двигается потихонечку, маленькими шажочками, но в Кубке России у команды нет шансов. Слишком сильные соперники достались. Только предстоящий матч с «Динамо» – возможность зацепиться и набрать очки.
«Динамо» в РПЛ в последних двух турах потерпело свои первые два поражения, хотя до этого чередовали победы и ничьи в равных количествах. Предстоящая кубковая игра – отличный шанс снова почувствовать вкус победы!
В своей группе «Динамо» занимает вторую строчку, имея в своем арсенале три очка, заработанные победой над «Ахматом» (3:1). Уступило «Динамо» лидеру группы «Ростову» (0:2).
Мне кажется, что «Динамо» не намерено дарить «Оренбургу» очки и своё положение в групповой таблице, поэтому будет неплохая борьба. И «Динамо», и «Оренбург» неплохо смотрятся в атаке. Но у последних явные проблемы с обороной, 26 пропущенных мячей — пока худший показатель в РПЛ», — сказал Гасилин.
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