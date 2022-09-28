СКА — «Адмирал»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Адмирал» от авторов Betassist.

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.40.

Лучшая команда чемпионата прекрасно отреагировала на первое поражение в сезоне. После осечки с московским «Динамо», которая случилась лишь в серии буллитов, СКА уверенно расправился с «Торпедо» Игоря Ларионова – армейцы Невы отправили в ворота соперника три шайбы и впервые сыграли на ноль (3:0).

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Клуб из Санкт-Петербурга завершает очередную серию домашних матчей и не собирается отправляться в турне с плохим настроением, ведь предстоящий соперник совсем не из категории сложных. Не так давно «Адмирал» мог считаться самой скучной командой лиги, которая умело закрывается в обороне, но эффективно использует свои шансы впереди.

Теперь же подопечные Леонида Тамбиева – просто самая скучная команда лиги. Серия в три победы сменилась на три поражения кряду, в последнем матче удалось минимально переиграть «Северсталь» (2:1), но с голами помогли рикошет и удача.



«Адмирал» всё ещё очень мало пропускает и так же мало забивает, но сейчас ему будет слишком сложно противостоять СКА, который в последние годы забрасывал сопернику и по семь, и по восемь, и даже по девять шайб. Красно-синие выиграли четыре последние очные встречи дома с разницей в четыре гола и более. Поэтому будем отталкиваться от хозяев – предлагаем взять на них фору -2.5 с коэффициентом 2.40.

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