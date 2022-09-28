СКА — «Адмирал»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Адмирал» от авторов Betassist.
Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.40.
Лучшая команда чемпионата прекрасно отреагировала на первое поражение в сезоне. После осечки с московским «Динамо», которая случилась лишь в серии буллитов, СКА уверенно расправился с «Торпедо» Игоря Ларионова – армейцы Невы отправили в ворота соперника три шайбы и впервые сыграли на ноль (3:0).
Команда Романа Ротенберга по-прежнему с отрывом сильнейшая в Западной конференции, обладающая лучшим нападением и второй лучшей обороной после «Динамо».
Клуб из Санкт-Петербурга завершает очередную серию домашних матчей и не собирается отправляться в турне с плохим настроением, ведь предстоящий соперник совсем не из категории сложных. Не так давно «Адмирал» мог считаться самой скучной командой лиги, которая умело закрывается в обороне, но эффективно использует свои шансы впереди.
Теперь же подопечные Леонида Тамбиева – просто самая скучная команда лиги. Серия в три победы сменилась на три поражения кряду, в последнем матче удалось минимально переиграть «Северсталь» (2:1), но с голами помогли рикошет и удача.
«Адмирал» всё ещё очень мало пропускает и так же мало забивает, но сейчас ему будет слишком сложно противостоять СКА, который в последние годы забрасывал сопернику и по семь, и по восемь, и даже по девять шайб. Красно-синие выиграли четыре последние очные встречи дома с разницей в четыре гола и более. Поэтому будем отталкиваться от хозяев – предлагаем взять на них фору -2.5 с коэффициентом 2.40.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Спартак» — «Барыс» с коэффициентом 3.04.
Почему минское «Динамо» отправит Андрея Назарова в отставку.
Знарок рассказал, как в «Ак Барсе» успокаивали Радулова.
Кожевников: при нынешней селекции «Авангард» спасёт только чудо.
Бывший президент ИИХФ: хочу поскорее увидеть сборную России в деле.
- 28 сентября 2022
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 27 сентября 2022
-
21:43
-
20:50
-
20:00
-
19:30
-
19:00