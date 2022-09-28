«Ахмат» — «Ростов»: прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Кубка России

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Ростов», который пройдёт 29 сентября.
Ставка: обе забьют за 1.90, победа «Ростова» + тотал больше 2.5 гола за 3.70.
«Ахмат» здорово прибавил под руководством Андрея Талалаева. По итогам прошлого розыгрыша РПЛ команда финишировала на седьмом месте. Грозненцы взяли неплохой старт и в текущем сезоне. После 10 туров расположились у экватора турнирной таблицы. Шесть очков отделяет команду от границ зоны еврокубков.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Стоит отметить, что после поражения от «Пари Нижний Новгород» (1:3) руководство клуба решило отправить в отставку творца прошлогодних успехов. Вскоре пост главного тренера занял Сергей Ташуев. Кубковый матч с «Ростовом» станет дебютным.
«Ахмат» достаточно неплохо действует впереди. Контролирует мяч в среднем 42,6% встречи: проводит 29% игрового времени в атаке. Игроки наносят по 12,8 удара, из которых 5,3 приходится в створ ворот. Лишь в одном матче они не сумели отличиться в воротах соперника, расписав безголевую мировую с «Зенитом». Мохамед Конате и компания забили 15 голов за 10 туров.
«Ростов» после плодотворной трансферной кампании уверенно идёт по турнирной дистанции. После 10 туров подопечные Валерия Карпина обосновались на втором месте с разрывом в четыре очка от «Зенита». Жёлто-синие лишь в двух матчах чемпионата России сохранили собственные ворота в безопасности, но при этом ещё ни разу не проиграли (шесть побед и четыре ничьих).
«Ростов» при медианных показателях активности игры в атаке — 13,4 удара, из которых пять в створ ворот — отличается достаточно высокой реализацией голевых моментов. Николай Комличенко и компания забили 19 голов, превзойдя показатель ожидаемых голов (xG) на 3,74 мяча.
При таких раскладах напрашивается ставка на обе забьют за 1.90. Cтоит присмотреться к пари на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча за 3.70.
Экспресс на Кубок России с коэффициентом 6.54.
Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».
Литвинов рассказал, как Абаскаль влияет на атмосферу в «Спартаке».
Бывший директор «Чертаново» Ларин высказался после приговора суда.
Бывший капитан «Рубина» вышел из тюрьмы по УДО.
Радослав Ковач выступил в поддержку российских футболистов.
- 28 сентября 2022
-
22:00
-
21:15
-
20:30
-
19:48
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:21
-
11:15