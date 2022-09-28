«Ахмат» — «Ростов»: прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Кубка России

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Ростов», который пройдёт 29 сентября.

Ставка: обе забьют за 1.90, победа «Ростова» + тотал больше 2.5 гола за 3.70.

«Ахмат» здорово прибавил под руководством Андрея Талалаева. По итогам прошлого розыгрыша РПЛ команда финишировала на седьмом месте. Грозненцы взяли неплохой старт и в текущем сезоне. После 10 туров расположились у экватора турнирной таблицы. Шесть очков отделяет команду от границ зоны еврокубков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Стоит отметить, что после поражения от «Пари Нижний Новгород» (1:3) руководство клуба решило отправить в отставку творца прошлогодних успехов. Вскоре пост главного тренера занял Сергей Ташуев. Кубковый матч с «Ростовом» станет дебютным.



«Ахмат» достаточно неплохо действует впереди. Контролирует мяч в среднем 42,6% встречи: проводит 29% игрового времени в атаке. Игроки наносят по 12,8 удара, из которых 5,3 приходится в створ ворот. Лишь в одном матче они не сумели отличиться в воротах соперника, расписав безголевую мировую с «Зенитом». Мохамед Конате и компания забили 15 голов за 10 туров.



«Ростов» после плодотворной трансферной кампании уверенно идёт по турнирной дистанции. После 10 туров подопечные Валерия Карпина обосновались на втором месте с разрывом в четыре очка от «Зенита». Жёлто-синие лишь в двух матчах чемпионата России сохранили собственные ворота в безопасности, но при этом ещё ни разу не проиграли (шесть побед и четыре ничьих).

«Ростов» при медианных показателях активности игры в атаке — 13,4 удара, из которых пять в створ ворот — отличается достаточно высокой реализацией голевых моментов. Николай Комличенко и компания забили 19 голов, превзойдя показатель ожидаемых голов (xG) на 3,74 мяча.



При таких раскладах напрашивается ставка на обе забьют за 1.90. Cтоит присмотреться к пари на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча за 3.70.

Экспресс на Кубок России с коэффициентом 6.54.



Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».

Литвинов рассказал, как Абаскаль влияет на атмосферу в «Спартаке».

Бывший директор «Чертаново» Ларин высказался после приговора суда.



Бывший капитан «Рубина» вышел из тюрьмы по УДО.



Радослав Ковач выступил в поддержку российских футболистов.