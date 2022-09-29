«Факел» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России в Воронеже

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Крылья Советов».

Ставка: «Факел» не проиграет за 1.73.

«Факел» по итогам прошлого розыгрыша ФНЛ финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в РПЛ. В элитном дивизионе команду Олега Василенко ожидал не самый радушный приём. За стартовые восемь туров она ни разу не добилась максимального результата, четыре раза сыграв вничью и проиграв в четырёх встречах.

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Руководство клуба было вынуждено прибегнуть к ротации. Дмитрий Пятибратов, вскоре занявший пост главного тренера, стабилизировал ситуацию. В матчах с «Локомотивом» (2:0) и «Сочи» (1:1) его подопечные набрали четыре очка. Примечательно, что в обеих встречах «Факел» уступал соперникам во всех игровых показателях, но сумел выжать максимум из редких моментов в атаке. Недооценивать хозяев определённо не стоит.



«Крылья Советов» выиграли лишь в двух встречах — в выездных матчах с «Оренбургом» (4:2) и «Ахматом» (2:1). Четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. После 10 туров самарцы расположились на 11-й строчке. Лишь два очка отделяет команду от зоны стыковых матчей.

Контролирует мяч 49,5%: проводит 44% игрового времени в средине поля и лишь 27% — у штрафной соперников. Несмотря на это, «Крылья» активны впереди, но не впечатляют производительностью. Игроки выполняют по 14,3 выстрела, из которых 5,4 приходится в створ ворот (седьмой и шестой показатели в РПЛ). Забили лишь 10 голов, что на 5,14 меньше от количества ожидаемых. Только замыкающие список «Урал» и «Торпедо» забили меньше.



При таких раскладах напрашивается ставка на ничью или победу «Факела» за 1.73. Cтоит присмотреться к пари на 1Х через тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.

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