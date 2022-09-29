«Урал» — «Торпедо»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт, авторы голов

«Урал» принимал «Торпедо» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Игра завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Единственный мяч в этой встрече был забит уже на первой минуте. Своим шансом великолепно распорядился нападающий Алексей Каштанов, который поразил ворота Александра Довбни.
«Урал» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Московское «Торпедо» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются московский ЦСКА (9) и «Сочи» (0).
Экспресс на Кубок России с коэффициентом 6.54.
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