«Спартак» — «Зенит»: эксперты назвали шансы красно-белых на третью победу в Кубке России

29 сентября в Москве в матче Кубка России сыграют «Спартак» и «Зенит». Игра начнётся в 20:30 мск.
Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».
Зенитовцы считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 1.86. Шансы москвичей оценены в 4.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.62, а на ТМ 2.5 гола дают 2.38.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.58. Гол «Зенита» идёт за 1.14, а за 1.35 можно сделать ставку на то, что забьют хозяева.
После двух туров «Спартак» имеет в активе 6 очков и занимает первое место в группе. У «Зенита» 3 очка и 3-я строчка.
Экспресс на Кубок России с коэффициентом 6.54.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 3.70.
Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.40.
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