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«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Гутцайта на матч Кубка России с коэффициентом 3.00

«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Гутцайта на матч Кубка России с коэффициентом 3.00
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 3.00.

«Команда Гильермо Абаскаля предпримет третью попытку для того, чтобы не проиграть «Зениту». В Суперкубке не получилось совсем. В чемпионате было лучше, забил Соболев, но «Зенит» реализовал преимущество в классе. Абаскаль прекрасно понимает, что шансы против «Зенита» — шансы в атаке. Оборона — не самая надёжная сторона «Спартака». Ошибок в защите у красно-белых хватает. У «Зенита» наверняка будет ротация, но там и запасные игроки очень хороши.

Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».

«Спартаку» нужно идти вперёд. Игра будет домашней для красно-белых. Абаскаль может дать шансы Соболеву, Промесу и Николсону. Против «Локомотива» они смотрелись неплохо. Думаю, что ротация «Зенита» и настрой «Спартака» сделают своё дело. Команда Абаскаля способна забить даже пару мячей», — сказал Гутцайт.

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