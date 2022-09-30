«Витязь» — «Адмирал»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Адмирал».

Ставка: победа «Адмирала» за 2.20, тотал меньше 3.5 гола за 2.60.

Матч команд, которым необходимо выбираться из кризиса, дабы не потерять свои места в первой восьмёрке конференций. «Витязь» очень ярко начинал сезон и какое-то время шёл в числе лидеров чемпионата, однако затем команда угодила в серьёзную полосу неудач – шесть поражений подряд было допущено подопечными Вячеслава Буцаева. Лишь в одном из этих матчей нормально себя смогла показать атака «богатырей», не забивавшая больше двух голов никому.

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Тем не менее последнюю домашнюю игру «Витязь» смог выиграть – уверенно по игре был повержен «Амур» (3:1). Предстоящей битвой с «Адмиралом» хозяева завершают домашнюю серию сентября, и им очень важно одержать вторую победу подряд.

Клуб из Владивостока, разумеется, так просто не уступит, ведь отлично умеет противостоять «Витязю». Команда Леонида Тамбиева продолжает достаточно комфортно себя чувствовать в первой семёрке на Востоке, но результаты у неё откровенно плохие – в пяти последних играх удалось лишь в серии буллитов вырвать победу у «Северстали».



Статистически «Адмирал» уже не самая скучная команда чемпионата – они стали слишком много пропускать, а в атаке действуют не хуже «Сочи». Однако яркого хоккея в матче с её участием точно ждать не стоит. Больше одного гола «Адмирал» не забивал в основное время уже шесть встреч подряд, и сейчас тоже нет поводов поверить в яркую игру.

Предлагаем рассмотреть ставку тотал меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.60. Также «Адмирал» проиграл пять из семи гостевых матчей сезона. Берём победу хозяев за 2.20.

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