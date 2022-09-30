Прогноз на матч «Атлетик» — «Альмерия» с коэффициентом 6.25

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Альмерия» от авторов Betassist.
Ставки: тотал меньше 2.5 гола за 2.10, точный счёт 1:0 за 6.25.
Эрнесто Вальверде возглавил «Атлетик» уже в третий раз. Но теперь за плечами у него есть громадный опыт руководства «Барселоной». Но специфика работы в Бильбао совсем другая, и главное было сохранить ту самобытную команду, которая проявляла характер в прошлом сезоне под руководством Марселино Гарсии Тораля.
Прогнозы главные матчи дня — здесь.
Команда здорово начала сезон, но потеряла очки в двух матчах, в которых их подвела плохая реализация моментов. По сути нападение «Атлетика» стало выглядеть так, как от него этого ожидают только в двух последних матчах перед международной паузой.
Но «Альмерия» – это команда с хорошо организованной обороной, которая хоть и пропускает абсолютно в каждом матче чемпионата, но больше одного мяча ей забил только «Реал» Мадрид. Команда находится в зоне вылета исключительно из-за беззубости нападения. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно с коэффициентом 2.10.
После продажи лучшего бомбардира клуба Умара Садика в «Реал Сосьедад», которая произошла 1 сентября, «Альмерия» не забила ни одного гола. Три матча подряд были проиграны с одинаковым счётом 1:0.
Учитывая, что нападение «Атлетика» допускает ошибки в среднем в каждом втором матче, предположим, что разгрома не будет и счёт 1:0 вполне реален и сейчас. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 6.25.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА с коэффициентом 2.52.
Почему «Интер» не справится с «Ромой» Моуринью в чемпионате Италии.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.10.
«Химки» задолжали футболистам более 300 млн рублей.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Сочи» с коэффициентом 3.55.
- 30 сентября 2022
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 29 сентября 2022
-
22:31
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30