Прогноз на матч «Атлетик» — «Альмерия» с коэффициентом 6.25

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Альмерия» от авторов Betassist.

Ставки: тотал меньше 2.5 гола за 2.10, точный счёт 1:0 за 6.25.

Эрнесто Вальверде возглавил «Атлетик» уже в третий раз. Но теперь за плечами у него есть громадный опыт руководства «Барселоной». Но специфика работы в Бильбао совсем другая, и главное было сохранить ту самобытную команду, которая проявляла характер в прошлом сезоне под руководством Марселино Гарсии Тораля.

Прогнозы главные матчи дня — здесь.

Команда здорово начала сезон, но потеряла очки в двух матчах, в которых их подвела плохая реализация моментов. По сути нападение «Атлетика» стало выглядеть так, как от него этого ожидают только в двух последних матчах перед международной паузой.



Но «Альмерия» – это команда с хорошо организованной обороной, которая хоть и пропускает абсолютно в каждом матче чемпионата, но больше одного мяча ей забил только «Реал» Мадрид. Команда находится в зоне вылета исключительно из-за беззубости нападения. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно с коэффициентом 2.10.



После продажи лучшего бомбардира клуба Умара Садика в «Реал Сосьедад», которая произошла 1 сентября, «Альмерия» не забила ни одного гола. Три матча подряд были проиграны с одинаковым счётом 1:0.

Учитывая, что нападение «Атлетика» допускает ошибки в среднем в каждом втором матче, предположим, что разгрома не будет и счёт 1:0 вполне реален и сейчас. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 6.25.

10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА с коэффициентом 2.52.



Почему «Интер» не справится с «Ромой» Моуринью в чемпионате Италии.



Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.10.



«Химки» задолжали футболистам более 300 млн рублей.



Прогноз на матч «Оренбург» — «Сочи» с коэффициентом 3.55.