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«Трактор» — «Салават Юлаев»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

«Трактор» — «Салават Юлаев»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ
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30 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Трактор» и «Салават Юлаев». Игра начнётся в 17:00 мск.

Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.

«Трактор» считается фаворитом матча. Ставки на казанцев принимаются с коэффициентом 2.20. Шансы гостей оценены в 3.00. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.20.

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.90, а на ТМ 4.5 дают 1.94.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.09. Победа челябинцев с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.81, а на успех «Салавата» можно поставить за 2.22.

«Трактор» выиграл пять из 12 матчей на старте сезона, у команды 10 очков. У уфимцев пять побед в 11 матчах и 12 очков.

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