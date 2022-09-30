Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Бавария» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
Комментарии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Байер» в 8-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.81.

«Бундеслига возвращается топовым противостоянием – «Бавария» — «Байер». Команды много-много лет ведут борьбу в верхней части турнирной таблицы, но настоящей она не получается, потому что «Бавария» всегда оказывается сильнее.

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.58.

Я не буду отходить от традиций, и поставлю на «Баварию». Она сильнее, мощнее. Да, она иногда витает в облаках и может проиграть сопернику ниже классом, как это случилось с «Аугсбургом», но на «Байер» она настраивается хорошо.

«Байер» сейчас команда не сильно хорошо отлаженная. Большой вопрос, как она против «Баварии» будет обороняться. Думаю, что ставка на победу «Баварии» с форой (-1,5) имеет место быть. Уверенность в ставке – 8 из 10. Если уж «Бавария» с «Барселоной» справилась с такой форой, то «Байер» она как-то должна обыграть», — сказал Андронов.

Рабочие экспрессы на сегодня — здесь.

Прогноз на матч «Анже» — «Марсель» с коэффициентом 4.70.

Семак назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака».

Прогноз на матч «Атлетик» — «Альмерия» с коэффициентом 6.25.

РФС заявил о брони игроков и тренеров от частичной мобилизации.

«Спартак» разгромно обыграл «Зенит» впервые за 16 лет.

«Бавария» — «Байер». Сердар Азмун бессилен против сборной Германии «Бавария» — «Байер». Сердар Азмун бессилен против сборной Германии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022