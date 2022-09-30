«Бавария» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Байер» в 8-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.81.



«Бундеслига возвращается топовым противостоянием – «Бавария» — «Байер». Команды много-много лет ведут борьбу в верхней части турнирной таблицы, но настоящей она не получается, потому что «Бавария» всегда оказывается сильнее.



Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.58.



Я не буду отходить от традиций, и поставлю на «Баварию». Она сильнее, мощнее. Да, она иногда витает в облаках и может проиграть сопернику ниже классом, как это случилось с «Аугсбургом», но на «Байер» она настраивается хорошо.



«Байер» сейчас команда не сильно хорошо отлаженная. Большой вопрос, как она против «Баварии» будет обороняться. Думаю, что ставка на победу «Баварии» с форой (-1,5) имеет место быть. Уверенность в ставке – 8 из 10. Если уж «Бавария» с «Барселоной» справилась с такой форой, то «Байер» она как-то должна обыграть», — сказал Андронов.

Рабочие экспрессы на сегодня — здесь.



Прогноз на матч «Анже» — «Марсель» с коэффициентом 4.70.



Семак назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака».



Прогноз на матч «Атлетик» — «Альмерия» с коэффициентом 6.25.



РФС заявил о брони игроков и тренеров от частичной мобилизации.



«Спартак» разгромно обыграл «Зенит» впервые за 16 лет.

