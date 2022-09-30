«Бавария» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на игру Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Бавария» — «Байер» в рамках 8-го тура Бундеслиги.
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.10.
«Очень сложно, так как я не понимаю, что происходит. В прошлом сезоне «Бавария» была безоговорочным фаворитом, но и «Байер» играл тоже прекрасно. А в этом сезоне и «Бавария» как-то забуксовала, хотя прошло уже достаточно игр, да и «Байер» внизу турнирной таблицы.
Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.58.
Лидеры не в очень хорошей форме, да и многие футболисты уезжали в сборные. Ходят слухи, что в «Баварии» будет смена тренера, но «Бавария» есть «Бавария».
«Байер» должен прибавлять по ходу чемпионата, и «Бавария» должна набирать очки. Мне кажется, что обе команды забьют, но «Бавария» должна победить», — сказал Гасилин.
Рабочие экспрессы на сегодня — здесь.
Прогноз на матч «Анже» — «Марсель» с коэффициентом 4.70.
Семак назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака».
Прогноз на матч «Атлетик» — «Альмерия» с коэффициентом 6.25.
Футболу быть! РФС заявил о брони игроков и тренеров от частичной мобилизации.
- 30 сентября 2022
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 29 сентября 2022
-
22:31
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00