Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на игру Бундеслиги

«Бавария» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на игру Бундеслиги
Комментарии

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Бавария» — «Байер» в рамках 8-го тура Бундеслиги.

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.10.

«Очень сложно, так как я не понимаю, что происходит. В прошлом сезоне «Бавария» была безоговорочным фаворитом, но и «Байер» играл тоже прекрасно. А в этом сезоне и «Бавария» как-то забуксовала, хотя прошло уже достаточно игр, да и «Байер» внизу турнирной таблицы.

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.58.

Лидеры не в очень хорошей форме, да и многие футболисты уезжали в сборные. Ходят слухи, что в «Баварии» будет смена тренера, но «Бавария» есть «Бавария».

«Байер» должен прибавлять по ходу чемпионата, и «Бавария» должна набирать очки. Мне кажется, что обе команды забьют, но «Бавария» должна победить», — сказал Гасилин.

Рабочие экспрессы на сегодня — здесь.

Прогноз на матч «Анже» — «Марсель» с коэффициентом 4.70.

Семак назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака».

Прогноз на матч «Атлетик» — «Альмерия» с коэффициентом 6.25.

Футболу быть! РФС заявил о брони игроков и тренеров от частичной мобилизации.

«Бавария» — «Байер». Сердар Азмун бессилен против сборной Германии «Бавария» — «Байер». Сердар Азмун бессилен против сборной Германии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022