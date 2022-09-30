«Трактор» — «Салават Юлаев»: во сколько начало, где смотреть матч КХЛ в прямом эфире

30 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Трактор» и «Салават Юлаев». Игра начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.
«Трактор» считается фаворитом матча. Ставки на казанцев принимаются с коэффициентом 2.20. Шансы гостей оценены в 3.00. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.20.
Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.90, а на ТМ 4.5 дают 1.94.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.09. Победа челябинцев с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.81, а на успех «Салавата» можно поставить за 2.22.
«Трактор» выиграл пять из 12 матчей на старте сезона, у команды 10 очков. У уфимцев пять побед в 11 матчах и 12 очков.
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