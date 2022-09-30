«Локомотив» — «Северсталь»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть, прямой эфир

30 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь». Начало игры запланировано на 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на сайте лиги.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Встреча состоится в Ярославле на льду «Арены-2000».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.
Букмекеры не смогли определиться с результативностью матча «Локомотив» — «Северсталь»: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90.
Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно с коэффициентом 10.00. Гол в численном меньшинстве оценивается в 7.00.
Экспресс с коэффициентом 7.49.
Прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.48.
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Прогноз с коэффициентом 2.60 на матч «Витязь» — «Адмирал».
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