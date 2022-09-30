Тарасов — Коваленко: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

30 сентября на турнире «Бойцовский клуб РЕН-ТВ» состоится бой Святослав Коваленко – Артём Тарасов. Поединок станет реваншем, а победителем в первой встрече оказался Свят, но судейским решением.
Бой в прямом эфире покажут на телеканале РЕН-ТВ. Начало поединка – не раньше 23:30 мск.
Прогнозы на главные события дня.
Блогер-боец Тарасов известен публике своими выступлениями с тяжеловесами. Он побеждал Вячеслава Дацика и дрался с Александром Емельяненко, но проиграл. В предыдущей встрече Артём потерпел поражение в бою с Мухамедом Калмыковым техническим нокаутом.
Святослав Коваленко – боец поп-ММА и не имеет таких громких поединков в карьере, как его соперник. В прошлом бою турнира «Бойцовский клуб» Свят победил Сашу Стоуна удушающим приёмом.
Эксперты уже сделали прогноз на бой Коваленко – Тарасов. Они выбрали в качестве фаворита Святослава и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.40. Успех Артёма оценён коэффициентом 2.75.
Первый поединок Артёма Тарасова и Святослава Коваленко прошёл по правилам бокса, а теперь он будет проводиться по смешанным единоборствам.
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