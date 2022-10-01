«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на лондонское дерби 1 октября 2022

Известный телекомментатор и эксперт в английском футболе Александр Елагин поделился прогнозом на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.10.

«Встречаются не просто принципиальные соперники, но и соседи по турнирной таблице. Обе команды идут в лидирующей тройке турнирной таблицы. При этом «Тоттенхэм» ещё ни разу не проиграл в этом сезоне АПЛ.

Прогнозы на главные события дня.

Это будет 61-я встреча соперников в рамках Премьер-Лиги. 22 раза победили «канониры», 15 побед на счету Конте. Команды Артеты и Конте играли между собой лишь однажды. В мае нынешнего года «шпоры» разгромили «Арсенал» со счётом 3:0 и выбили его из зоны Лиги чемпионов, заняв его место.

Если взять последние 10 матчей между нашими героями, то вырисовывается интересная картина. «Арсенал» в пяти домашних играх не проиграл «Тоттенхэму» ни разу, одержав четыре победы. Абсолютно такие же результаты на поле «Тоттенхэма», но уже в их пользу.

Все последние 10 матчей были голевыми. Кто-то из соперников обязательно забивал. В среднем за последние пять очных матчей на «Эмирейтс» забивалось по четыре мяча. Поэтому стоит снова ждать результативный футбол».

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