«Арсенал» — «Тоттенхэм»: время начала матча АПЛ, где смотреть онлайн, коэффициенты

1 октября состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры – в 14:30 мск.
Посмотреть лондонское дерби можно будет на канале Sky Sport.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «канонирам». Поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13, а успех «Тоттенхэма» оценивается аналитиками в 3.66. Ничья доступна за 3.96.
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.28, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.77.
На гол «Арсенала» дают коэффициент 1.16, а гол «Тоттенхэма» оценивается в 1.33. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.61.
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