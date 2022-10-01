«Оренбург» — «Сочи»: по какому каналу покажут, прямой эфир, где смотреть онлайн

1 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех оренбуржцев оценивается в 3.68. На ничью дают коэффициент 3.88.
Букмекеры считают, что матч «Оренбург» – «Сочи» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.21.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.
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