«Ак Барс» — «Амур»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 2.30

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Амур»
Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-2.5) за 2.30.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Как и предсказывал автор этих строк, в предыдущем туре «Автомобилист» воспользовался едва ли не единственным своим шансом и всё-таки завалил великих и ужасных «барсов». Тем хуже для «Амура», у которого сейчас и без всякого «Ак Барса» одна победа в шести последних матчах, а тут езжай в Казань, к «большим татарам» повышенной злобности.
Шансов у «Амура» никаких, и сами они прекрасно это знают. Ещё лучше знает статистика личных встреч, рассказывая нам, что свою последнюю победу в Казани хабаровчане одержали в ноябре 2013 года (то есть скоро можно будет отмечать десятилетие). И это была единственная победа дальневосточников в 10 последних «междусобойчиках», состоявшихся на земле Татарстана.
То есть победить «Амур» не может. «Ак Барс» проиграть мог бы, отнесись он к предстоящему матчу с ленцой. Но этот вариант после пощёчины от «Автомобилиста» невозможен. Поэтому «Амур» будет бит беспощадно-площадно.
Домашняя победа «Ак Барса». Однозначно в основное время и с преимуществом от трёх шайб и более».
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