«ПСЖ» — «Ницца»: прямой эфир, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн-трансляцию

Матч 9-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца» начнётся в 22:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Посмотреть матч в прямом эфире можно на «Мегого Футбол 1».

Ещё больше прогнозов на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «Ниццы» оценён экспертами в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 8.80.

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Ницца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Аналитики предлагают поставить на гол Неймара с коэффициентом 1.65. Если забьёт Лионель Месси, то сыграет коэффициент 1.95. Индивидуальный тотал больше 0.5 мяча от Мбаппе оценён в 1.41.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ницца» с коэффициентом 4.80.

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