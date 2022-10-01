Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 2 октября.

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Манчестер Сити» набрал оптимальную форму. После семи матчей небесно-голубые идут вторыми в таблице. Выше только «Арсенал», который уже успел взять три очка в субботу.

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«Горожане» на старте турнирной дистанции играли по схеме 4-2-3-1 с Эрлингом Холандом на острие. После перехода на 4-3-3 они стали более эффективно реализовывать атакующий потенциал. Перестреляли «Кристал Пэлас» (4:2), сокрушили «Ноттингем Форест» (6:0), крупно переиграли «Вулверхэмптон, но не сумели справиться с «Астон Виллой» (1:1) Стивена Джеррарда.



Команда контролирует мяч в среднем 70,3% игрового времени: действует 44% матча в центре поля и ещё 36% — в атаке. Игроки оказывают постоянное давление на штрафную площадку соперников. Выполняют по 16,9 удара, из которых 6,3 приходятся в створ ворот. Забили 23 мяча, из которых 11 на счету норвежского нападающего.



«Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага постепенно выходит из кризиса. «Красные дьяволы» подходят к «манчестерскому дерби» с серией из четырёх побед кряду — над «Ливерпулем» (2:1), «Саутгемптоном» (1:0), «Лестером» (1:0) и «Арсеналом» (3:1). Атакующее звено ещё далеко от пика игровых кондиций.

Футболисты наносят по 12,5 выстрела (из них 4,7 — в цель) и забили лишь восемь голов за семь матчей, а это только на 0,81 мяча меньше от показателя ожидаемых голов (xG). Герои прошлого розыгрыша АПЛ — Бруну Фернандеш (10+6) и Криштиану Роналду (18+3) либо не набрали оптимальной формы, либо получают мало игрового времени.



При таких раскладах рекомендуем ставку «обе забьют» за 1.71.

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