Прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Спартак» в чемпионате России

Авторы Betasisst подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак», который состоится 2 октября в Нижнем Новгороде.

Ставка: победа «Спартака» за 1.74.

До недавнего времени «Пари» были на очень хорошем ходу, закрепились среди середняков лиги и представляли опасность для любого соперника. Сейчас изменилось не так уж много, кроме результатов, которые пошли на спад.

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Сначала очень неожиданно состоялось домашнее поражение от «Оренбурга», потом неудачный выезд в Краснодар. Положение команды Михаила Галактионова несколько пошатнулось. Хотя оно остаётся довольно устойчивым.



«Спартак», наоборот, очень быстро пришёл в себя после поражений от «Ростова» и «Зенита». Москвичи смогли быстро вернуть оптимальную форму и одержали три подряд сухие домашние победы, в том числе над «Зенитом» в Кубке России. Все три победы были добыты при хорошей игре, которая наталкивает на мысли о том, что красно-белые сейчас не собираются терять очки, а будут навёрстывать упущенное.



Для «Спартака» этот матч явно не будет лёгким, тем более без Александра Соболева, но гости должны в нём побеждать. Коэффициент на победу красно-белых не самый заманчивый. Можно попробовать рискнуть и добавить к нему ставку на голы.

В четвёртый раз подряд, да ещё и на выезде москвичам будет сложно оставить свои ворота в неприкосновенности. Поставить на победу «Спартака» плюс тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 2.52.

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