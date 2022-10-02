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Прогноз «Чемпионата» на матч «Аталанта» — «Фиорентина» в Серии А

Прогноз «Чемпионата» на матч «Аталанта» — «Фиорентина» в Серии А
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Авторы Betassist подготовили прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Фиорентина».

Ставка: «Аталанта» победит за 2.07.

Бергамаски до перерыва на матчи сборных были одной из лучших команд Серии А, по результатам уж точно. По игре к «Аталанте» хватало вопросов, включая последние встречи с «Кремонезе» и «Ромой». Там многое не получалось, местами подопечным Гасперини откровенно везло.

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Единственное, чем могли похвастаться без всяких нюансов, – это оборона. Очень неожиданно было видеть «Аталанту» командой, которая пропускает меньше всех в чемпионате Италии. Обычно «богиня» добивалась успехов за счёт другого.

«Фиорентина» в прошлом туре прервала свою серию из восьми матчей без побед, которая полностью перечеркнула успешный старт команды. Сейчас «фиалки» находятся в середине турнирной таблицы, мало пропускают, но также и мало забивают. Тоже неожиданный поворот, особенно с учётом того, что в атаке у гостей бегают Лука Йович, Артур Кабрал и Николас Гонсалес.

Хоть «фиалки» и прервали серию неудач, но они доверия пока не заслужили. «Аталанта» со своей обороной явно не по зубам команде Винченцо Итальяно. Можно поставить на победу «Аталанты» за 2.07.

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