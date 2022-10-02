«Рубин» — «Арсенал»: результат матча Первой лиги, кто победил, какой счёт, кто забил

1 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проходил матч 12-го тура Первой лиги. Встречались «Рубин» и тульский «Арсенал». Финальный свисток Яна Бобровского зафиксировал победу гостевой команды.

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В концовке первого тайма дублем у тульского «Арсенала» отметился нападающий Евгений Луценко. На 69-й минуте «Рубин» отыграл один мяч: отличился Дмитрий Кабутов.

«Арсенал» набрал 22 очка и поднялся в турнирной таблице на второе место. Коллектив Олега Кононова в следующем туре сыграет с владикавказской «Аланией» дома.

«Рубин» (19) — шестой. В следующем туре команда Леонида Слуцкого встретится с хабаровским «СКА» на выезде. Отметим, что в прошлом туре «Рубин» в гостях проиграл ярославскому «Шиннику».

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