«Локомотив» — «Урал»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

1 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местным клубом «Локомотивом» и «Уралом» из Екатеринбурга.

10 лучших прогнозов на сегодня.

На седьмой минуте точным ударом отметился нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 12-й минуте Иванов показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» — Максиму Ненахову после просмотра VAR.

На 40-й минуте Александр Юшин увеличил преимущество гостей. На 60-й минуте точным ударом отметился Лазар Ранджелович. Cпустя несколько минут, Мишкич забил четвёртый мяч команды. В концовке встречи у «Урала» был удалён Фаниль Сунгатулин. После этого за «Локомотив» отличился Дмитрий Баринов и сразу же Иван Игнатьев.

«Урал» в турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции.

Экспрессы на лучшие матчи дня.

Игорь Рабинер: когда уберут из «Локомотива» Плутника с Цорном, придёт Терюшков.

Почему мадридский «Реал» не отдаст лидерство в Испании.

Циннбауэр после поражения от «Урала» ответил на вопрос.

Прогноз на матч «Монако» — «Нант» с коэффициентом 3.04.