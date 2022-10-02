«Локомотив» — «Урал»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

1 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местным клубом «Локомотивом» и «Уралом» из Екатеринбурга.
10 лучших прогнозов на сегодня.
На седьмой минуте точным ударом отметился нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 12-й минуте Иванов показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» — Максиму Ненахову после просмотра VAR.
На 40-й минуте Александр Юшин увеличил преимущество гостей. На 60-й минуте точным ударом отметился Лазар Ранджелович. Cпустя несколько минут, Мишкич забил четвёртый мяч команды. В концовке встречи у «Урала» был удалён Фаниль Сунгатулин. После этого за «Локомотив» отличился Дмитрий Баринов и сразу же Иван Игнатьев.
«Урал» в турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции.
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